Mustafa Hebib u 2022. godini okitio se brojnim medaljama: Spreman sam za nove izazove

U godini iza nas osvojio je veliki broj medalja. U našoj zemlji odavno nema konkurencije, a posljednji uspjeh naš odlični džudista ostvario je osvajanjem bronzane medalju na prestižnom kriterijskom internacionalnom turniru "Asia Judo Open" u Libanu. Taj uspjeh Hebib je ostvario u kategoriji do 81 kg i osvojio je nove bodove za predstojeće Olimpijske igre u Parizu.

Trenažni proces

- Radni dan profesionalnog sportiste na vrhunskom nivou je pet do sedam sati treninga dnevno. Sistem treninga, trenažni proces, godišnji plan i program takmičenja, pripreme, sve je podređeno cilju, tu nema opcija - nastavlja naš odlični sportista.

- Za mene je 2022. godina bila izuzetno uspješna i kao najznačajnije rezultate bih istakao bronzu sa Evropskog kupa u Pragu, zlato na Evropskom kupu u Rumuniji i bronzanu medalju iz Libana sa Azija Opena, kvalifikacijskog turnira za Olimpijske igre u Parizu. U narednoj godini ulazim u seniorsku konkurenciju i u njoj ću se uz takmičenja intenzivnije fokusirati na fizičke pripreme u kojima se planira razvoj snage, koji do sada nije bio u prioritetima, kao i tehničke pripreme koje će imati za cilj usavršavanje mojih tehničkih elemenata u borbi. Spreman sam za nove izazove - kaže Mustafa Hebib.

Velika podrška

Najveća podrška u karijeri mu je porodica.

- Moj otac Karim ima velike zasluge za sve moje uspjehe. Da bih bio tu gdje sam sada, on ulaže nevjerovatnu energiju. On najbolje zna sa kakvim i kolikim izazovima se susreće. Ne bih sada o problemima. O tome će se uskoro otac oglasiti. On je taj koji se bori sa svim, a moje je samo da treniram. Oni koji su tu uz nas su i naši prijatelji iz Mostara, Srebrenice, Travnika, Sarajeva, iz cijele Evrope i svijeta. Ministarstvo sporta KS, te kompanije BH Telecom, BATX, ADC i BH Pošta pružaju nam podršku za sportske uspjehe. Drago mi je kad vidim koliko se mojim uspjesima raduju naši ljudi u domovini i inostranstvu. Osjetim i veliku podršku javnosti. Na kraju se želim zahvaliti medijima što prate moj rad - kaže Hebib.