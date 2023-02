Aleksandra Samardžić srebrena u Sofiji

Aleksandra Samardžić, džudo reprezentativka Bosne i Hercegovine osvojila je drugo mjesto, srebrenu medalju na Evropa Open u kategoriji do 70 kilograma.



Evropa Open je kvalifikacijsko takmičenje za Olimpijske igre Pariz 2024. godine, na kojem je u Sofiji nastupilo 43 države iz cijelog svijeta.

Aleksandra Samardžić u kategoriji do 70 kilograma bila jedna od nositeljica turnira, tako da je u 1. kolu bila slobodna, a u 2. kolu je savladala predstavnicu Francuske Linon Alison. U četvrtfinalu je bila bolja od domaće predstavnice Brancheva Lidije, dok je u polufinalu savladala ukrajinku Chystiakova Nataliu.

Aleksandra se u finalnoj borbi sastala sa svojom starom protivnicom Szabinom Gerczak iz Mađarske koju ovog puta nije uspjela pobijediti

Na Evropa Openu odlične plasmane napravili su Božidar Vučurević koji je u kategoriji do 81 kg ostvario plasman među 5. najboljih, dok su Anđela Samardžić do 57 kg i Toni Miletić do 90 kg zauzeli 7. mjesta.

Naši reprezentativci su odličnim nastupom na Evropa Openu u Sofiji ostvarili nove bodove za Svjetsku i Olimpijsku ranking listu, te očekujemo da nastave sa dobrim rezultatima na predstojećim turnirima.