Džošua i Vajlder koriste prilike zbog propale borbe Fjurija i Usika

Otkazana borba između Tajsona Fjurija (Tyson Fury) i Oleksandra Usika (Usyk) je rastužila mnoge fanove. Ipak, nije sve tako crno, pošto je lista odličnih boraca dovoljno duga, a i ovdje su u pitanju borci koji imaju mnogo manje da izgube od eventualnog poraza.

Džouša je spreman

Entoni Džošua (Anthony Joshua) je preko svog promotera Edija Herna (Eddie Hearn) kazao kako njega interesuje borba sa Fjurijem.

On u ovoj godini ima dvije zakazane borbe. Prvo sa Džermejnom Frenklinom (Jermaine Franklin) 1. aprila, a onda i sa Dilijanom Vajtom (Dilian Whyte). Ukoliko bi pobijedio u te dvije borbe, sigurno je da će se oprati od poraza upisanih protiv Oleksandra Usika, u kojima je bio dosta slabiji nego inače.

- Ne mogu reći da ću samo sjediti sa strane i čekati ovog ‘starkelju‘. Tu su i ostale sjajne borbe koje mogu odraditi. Ostanem li bez Fjurija u svom rezimeu, neću vječno žaliti zbog svoje bokerske karijere. Ako on želi meč, želim ga i ja. Ako on ne želi, nije me briga - rekao je Džošua koji očito ne planira gubiti previše vremena.