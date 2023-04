Adesanja pun samopouzdanja pred revanš: Dominiram svaki put, svjestan je šta mogu uraditi

Do revanša između Israela Adesanje (Adesanya) i Aleksa Pereire (Alex) u UFC-u je ostalo samo nekoliko dana.

To će im biti četvrti okršaj, a u sva tri prethodna slavio je Pereira. Dva puta je bio bolji u kikboksu, dok je u MMA-u slavio krajem prošle godine i oduzeo pojas u srednjoj kategoriji.

Adesanja pun samopouzdanja

Bivši prvak Adesanja je jučer rekao kako kladionice „ipak nisu glupe“ što su njega izabrale za favorita, a i prema ostalim izjavama bi se dalo zaključiti da mu samopozudanja ne nedostaje. Do sada je tri puta, ali je dao objašnjenje zašto i dalje vjeruje u sebe.

- Kad smo sami ja i on, kada nema fanova, reportera i ostalih, on je svjestan šta mu ja mogu uraditi. Znam i ja što on može uraditi meni. Kad god sam se borio s njim, pobjeđivao sam do zadnjeg trena. Da me tukao od zvona do zvona, ne bih bio ovako samopouzdan. I dalje bih pričao sr**a ali ne bih vjerovao u sebe. Uvijek sam ga tukao i dominirao dok on ne nađe način da pobijedi - rekao je Adesanya u DC&RC podcastu.

Četvrta sreća

- On mi daje izazov, a ja volim izazove. Primjera radi, ovog mi vikenda daje priliku da ljudima pokažem koliko sam ustvari dobar. Obožavam biti u ovoj poziciji jer iz ove pozicije ne može svako napredovati. Ostat ću svoj, vjeran svome stilu i pokazati svima koliko sam velik - dodao je.

Lijepo je vidjeti bivšeg prvaka kako puca od samopouzdanja, a hoće li ove riječi prenijeti i u kavez, otkrit će nam se ove subote na UFC 287 događaju koju predvode upravo on i Pereira.