Kolbi Kovington prozvao borce boksa bez rukavica: Ne zanima me taj sport, a pogotovo istrošeni UFC borci

Kolbi Kovington (Colby Covington) nije fan boksa bez rukavica. Drugoplasirani borac u velter kategoriji UFC-a, za kojeg se očekuje da će izazvati Leona Edvardsa (Edwards) za pojas u nekom trenutku ove godine, zainteresiran je samo za sportiste borilačkih sportova koji se natječu na vrhu, a ne za bivše i istrošene UFC borcu.

Iako je boks bez rukavica u posljednje vrijeme postao jedan od popularnijih borilačkih sportova, Kovingtona to ne dira.

- Da budem iskren, nikad nisam gledao niti jednu od tih borbi. Ne zanima me takav sport, a pogotovo tipovi [koji] su samo isprani UFC-ovi borci.

To su samo momci koji će se boriti na Indian Fairgroundsu jer nisu uspjeli u UFC-u, tako da govorimo o najvećem i najboljem poslu i najvećim i najboljim borbama, a to je samo u UFC-u. To je najbolja organizacija na svijetu – kazao je Kovington.