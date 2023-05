Kevin Makota Strom za "Avaz": Predstavljam Švedsku, ali Bosnu nosim u srcu

Bosna i Hercegovina, rasadnik talenata kakav jeste, izrodila je još jedan. Doduše, ovaj je rođen u švedsko-bosanskoj porodici u Štokholmu. Kevin Makota Ström (20) je profesionalni hrvač na svjetskom nivou, a istovremeno je i student prava. Otac je iz Švedske, dok je majka iz Bosne i Hercegovine.



Veliki snovi

Kevin je u bh. medijima postao glavna tema kada se na aplikaciji TikTok pojavio snimak kako jedan od najpoznatijih UFC boraca Hamzat Čimaev (Khamzat Chimaev) nosi triko sa njegovim prezimenom i BiH zastavom. O treniranju i prijateljstvu s Čimaevim, pripremama za naredna takmičenja, kao i ljubavi prema Željezničaru za „Dnevni avaz“ govorio je Kevin Makota Ström.

- Moja porodica je švedskog i bosanskog porijekla. Otac je iz Švedske, a majka iz BiH, pa ja sam Bosanac s majčine strane. Svi u mojoj porodici volimo Bosnu. Slušamo bosansku muziku, jedemo bosansku hranu i svi volimo tu kulturu – započeo je Kevin Makota razgovor za „Dnevni avaz“.

Makota je sedmerostruki prvak Švedske, a postizao je brojne uspjehe i na prvenstvima svijeta. Proglašen je i najboljim hrvačem slobodnog stila u svim težinskim kategorijama u Skandinaviji. Osim toga, uspješan je student prava, a radi i kao politički tajnik.

- Moji ciljevi su osvojiti zlatno medalju na Svjetskom prvenstvu i na Olimpijskim igrama. Ovo su dva teška cilja kada studiraš pravo i radiš, jer ja moram u isto vrijeme trenirati 8-10 puta svake sedmice. Uz to, nažalost, sam i teško povrijedio koljeno, te me očekuje dug oporavak. Stresno je uz sve obaveze, ali nikada nisam mislio da je to previše. Mislim da je smisao mog života ispunjenje mojih ciljeva. Vjerujem da je ključ uspjeha raditi ono što voliš i voljeti ono što radiš – rekao je Makota.

Veliko prijateljstvo

Kroz razgovor je došla i tema poznavanja sa zvijezdom UFC-a Hamzatom Čimaevom, kao i njegovi budući ciljevi u sportovima poput MMA.

- S Hamzatom treniram skoro svaki dan. Jako sam zahvalan što imam tako dobrog trening partnera. Iako u sparingu vidim samo njegovu “zvjersku stranu”, dobri smo prijatelji isto.