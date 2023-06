Enganua reagovao na podmukli potez bivšeg šefa: Ne zanima me to

Ipak, Vajt nije mogao da se ne uplete. On je pokušao rasplamsati vatru između Džon Džonsa (Jon Jones), aktuelnog prvaka teške kategorije, i Fjurija, te je više puta kazao da želi organizovati taj meč. Sasvim slučajno dok Enganu pokušava dobiti tu borbu...

To nije tajna i o tome se pričalo još dok je Enganu bio prvak UFC-a, a odlaskom iz ove organizacije i potpisom za PFL se ta mogućnost počela, barem s pravne strane, otvarati.

Dana Vajt (White) zna bolje nego iko drugi da je razlog odlaska Fransisa Enganua (Francis Ngannou) iz UFC-a to što se Kamerunac htio obračunati u bokserskom ringu s Tajsonom Fjurijem (Tyson Fury).

- Ne zanima me to. Postoji razlika između onog što Vajt priča i Fjuri želi. Kako sada stvari stoje, vjerovatnije je da ćemo mi dobiti taj meč, ali ništa nije dogovoreno. Fjuri se neće boriti u MMA-u. Neće se boriti u kavezu. On želi isključivo borbu u ringu – rekao je Enganu, pa nastavio:

- Već smo ranije razgovarali prije nego su oni došli do potencijalne borbe u decembru. Vidjet ćemo šta će biti nakon što on završi posao tada. Mi i dalje želimo dvije borbe. Ja ću u kavez definitivno u 2024. godini, a kada ću u ring, još nije sigurno. I dalje je ova godina moguća – dodao je Enganu na gostovanju u podcastu „The Schmou“.