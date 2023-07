Overem postao vegetarijanac i nonšalantno najavio povlačenje: Borba više nije moja stvar

On je otkrio kako je postao vegetarijanac i tvri da je meso loše za ljude, a između ostalo je potpuno ležerno otkrio kako se povukao iz profesionalnog bavljenja ovim sportom.

Izgledao je neprepoznatljivo, sa očigledno smanjenom kilažom i podsjećao je na dane s početka karijere kad je bio poluteškaš, ali je djelovao manje nego tada. Mnogi su se zabrinuli, ali za to očigledno razloga nema.

- Ovo se savršeno veže s mojom sljedećom odlukom, a to je da se prestanem boriti. Jednostavno to više nije moja stvar. Bilo je to 25 godina, zar ne? Sada idemo raditi ostale kul stvari - rekao je dok je gostovao u emisiji – dodao je Overem.

Overem je istinska legenda borilačkih sporotva koja je više od pola svog životnog vijeka posvetila ringu i kavezu.

On još uvijek nije službeno najavio kraj karijere, a to je ipak bilo za očekivati nakon toliko vremena. Ovako je to samo nonšalantno izvedeno, bez da je pravio pompu oko svoje odluke, što bi se očekivalo za šampiona u nekoliko promocija.