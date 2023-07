Bivši svjetski prvak u boksu poludio nakon svađe i počeo udarati čovjeka koji drži maloljetno dijete

Beibut Šumenov (Shumenov), bivši svjetski prvak u boksu, izazvao je ogroman incident kada je u jednom restoranu pretukao čovjeka koji je u naručju držao malo dijete.

Šumenov je bio iznerviran jer su se prije toga njegov sin i sin tog čovjeka potukli. On je tada došao do čovjeka i počeo se svađati s njim, a kasnije ga i pretukao.

Postupak protiv huliganizma

Nije mu smetalo ni što taj čovjek drži svoje maloljetno dijete koje je također bilo žrtva nasilnog čina.

- Pokrenut je postupak zbog huliganizma. Ima elemenata lakšeg kaznenog djela, a snimka će sve pokazati. Šumenov je bio trijezan - rekao je zamjenik ministra unutrašnjih poslova Kazahstana Kairat Suntaev u razgovoru za portal zakon.kz.

Incident se dogodio u jednom tržnom centru u Astani, a do tučnjave je došlo zbog svađe djece na igralištu. O svemu se oglasio i Šumenov koji je na svom Instagram nalogu objavio i snimku incidenta.

Druga strana priče

- Pokušao sam zgrabiti ovog čovjeka s leđa, ali nije me pustio, nego se branio držeći dijete u rukama. Koji otac to radi? Da je mojoj porodici nešto prijetilo, sakrio bih ih iza sebe.

Pokušao sam okončati sukob, ali on je iskoristio dijete i napao me s leđa, pokušavši me izbosti. Sve se može vidjeti na snimci. Izgubio sam živce kada sam vidio nož pa sam ga pokušao razoružati - rekao je Kazahstanac za portal Tengrinews.