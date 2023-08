Habib otkrio tajnu kako je pobijedio u svom posljednjem meču

Habib Nurmagomedov (Khabib), jedan od najboljih MMA boraca u historiji sporta, oprostio se od profesionalnog bavljenja u oktobru 2020. godine.

On je tada na „UFC 254“ događaju savladao Džastina Gejdžija (Justin Gaethje), nakon čega je najavio odlazak u penziju kako bi ispunio želju svoje majke.

Habib se, gotovo tri godine kasnije, osvrnuo na pomenuti meč i u „PBD“ podcastu otkrio kojim se igricama sve služio da bi karijeru završio pobjedom i ostao perfektan (29-0).

- On udara kao kamion ali ovo je jedna stvar koja ga je slomila. Kad me pogodio s desnim aperkatom i lijevim krošeom, to su bila dva najbolja udarca u tom meču.

Rekao sam mu „brate, ovo je sve što ti imaš“. Razgovarao sam s njim u kavezu. Volim Gejdžija i razgovarao sam s njim, pitao sam ga je li to sve što ima – govori Habib i dodaje: