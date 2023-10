Iron Puki izgubio u borbi za titulu svjetskog prvaka: Bio sam bolji do prekida, sudija je slijep

Bh. bokser Edin Puhalo alias Iron Puki doživio je poraz u sinoćnjem meču protiv 53-godišnjeg Firata Arslana.

Borba, koja je održana u njemačkom Gepingenu pred 6.000 gledatelja, završena je tehničkim nokautom u šestoj rundi.

Sudija je prekinuo meč nakon što je Puhalo u šestoj rundi po treći put završio na podu. Ta odluka je naljutila bh. boksera koji smatra da je pokraden.

Ovo nije ulična tuča

- Borio sam se kao lav cijeli meč, ali nisam mogao protiv sudije u ringu koji je slijep. Ovo je boks, a ne ulična tuča. U boksu postoje pravila, a udarci u potiljak su zabranjeni.

Drago mi je da ima snimak i da svi to mogu vidjeti. Bio sam bolji do prekida. Ovakve stvari uništavaju sport. Poslije borbe me nisu htjeli ni odvesti do bolnice, već sam privatno sam morao da odem i sve platim, naravno - rekao je Puhalo.



Najavio je da će uložiti žalbu WBA-u sa snimkom, slikama i nalazima.

- Meni je pukla bubna opna, a potiljak mi je nateknut. Udarci u potiljak mogu biti kobni jer prije nekoliko godina jedan borac je u borbi za WBC prvaka dobio udarac u potiljak od kojeg je ostao trajno paralizovan.

Bio sam na dvije konvencije i tamo se uvijek mnogo govori o zdravlju boraca, da je ono na prvom mjestu. Ne govorim ovo da bi me neko žalio. Ja sam fajter, ako sam slabiji, trebam izgubiti, ali pravila važe za sve, a ne samo za goste, a domaćini mogu raditi šta žele.

Sudiju treba suspendovati

Firat Arslan je odličan borac, želim mu sve najbolje, ali pravila se moraju poštovati. Možda su ga emocije i navijanje ponijeli, razumijem to, ali to ne znači da se možeš tući kao na ulici. Ovo je boks, sport sa pravilima a ne ulična tuča.

Na bodove sam bio bolji i više sam rundi dobio od njega. Dobio je ozbiljne batine, a ja njegove udarce nisam osjetio. Ali protiv prljavih udaraca nisam se mogao nositi. Nekoliko puta sam skretao pažnju sudiji, a on umjesto da opomene ili da javnu opomenu mom protivniku, on je meni brojao.

Ovaj sudija treba biti trajno suspendovan jer ne čini dobro ovom sportu, degradira ga, a neko može ostati invalid radi njegovih nesmotrenih poteza i nesportskih udaraca - poručio je Puhalo, koji sada ima omjer od 23 pobjede i dva poraza.