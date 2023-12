Otkriveno kad bi se mogli boriti Hrgović i Džošua

Filip Hrgović i Entoni Džošua (Anthony Joshua) ostvarili su pobjede na spektakularnom događaju "Day of Reckoning" u Saudijskoj Arabiji i stigli na korak do međusobne borbe.

Hrgović, neporaženi hrvatski bokser, obavezni je izazivač za IBF-ov pojas teške kategorije. Trebao bi se boriti protiv pobjednika meča Tajson Fjuri (Tyson Fury) - Oleksandr Usik ili protiv Džošue, ako ova dvojica dogovore revanš.

Budući da je izvjesno da će Fjuri i Usik, koji se bore 17. februara, imati i drugu borbu, IBF će organizirati meč za privremenog prvaka.

Hrgović bi tako mogao u ring 9. marta, kada su Saudijci najavili novi veliki događaj.

Očekivalo se da će to biti okršaj Džošue i Vajldera (Wilder), ali je američki borac poražen.

- Potpisali smo s Vajlderom, ali on je izgubio. To se događa u boksu. Možda je to i blagoslov, Džošua je spreman za naslov. Želi postati trostruki svjetski prvak u teškoj kategoriji. Oto Valin bio je broj dva u kategoriji, bit će Hrgović protiv "Ej-Džeja" za svjetsku titulu - rekao je promotor Edi Hern (Eddie Hearn).

Džošua, bivši svjetski prvak, u karijeri ima 27 pobjeda i tri poraza. Gubio je dva puta od Usika i jednom od Endija Ruiza (Andy).