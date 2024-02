Ali Arnautović i Bekir Grabus iz vezirskog grada do trona Evrope: Neizreciv ponos što smo Bosanci i Hercegovci

Bosna i Hercegovina ostvarila je historijski uspjeh na minulom Evropskom prvenstvu u karateu održanom u Gruziji za kadete, juniore i takmičare do 21 godine.

Arnautović: Najbolji kadet Evrope . OK BiH

Arnautović je do zlata u kategoriji kadeti do 70 kilograma došao preko Ukrajinca Hela Kirija, aktuelnog prvaka Evrope.

Ostvaren san

- Još nekako letimo na krilima osvojenog zlata na prvenstvu Evrope i samo ću reći da je osjećaj fenomenalan. Kirija na oficijelnoj WKF (Svjetska karate federacija) listi zauzima prvo mjesto. Ipak, moj veći motiv za pobjedu je bio taj što me je upravo on pobijedio u finalu Svjetske karate lige u Veneciji u decembru, pa sam sanjao taj revanš. Borbu smo spremili fantastično u taktičkom smislu, te smo zasluženo slavili – istakao je Arnautović za "Dnevni avaz“.

U Gruziji je bilo 49 zemalja učesnica, a Bosna i Hercegovina je na kraju bila treća najuspješnija, iza Francuske i Italije.

- Pa, biti na trećoj poziciji u paklenoj konkurenciji od čak 49 zemalja Evrope i to na takav način da nam i naši sportski protivnici čestitaju, osjećaj je koji ulijeva neizreciv ponos što smo Bosanci i Hercegovci.

Podvukao bih da smo baš kao jedna porodica, i to svi mi s prostora cijele BiH, bez obzira kako se ko zove i odakle dolazi. To je ono što našu domovinu krasi, i čini je još ljepšom i zanimljivijom. Dodao bih i to da smo svi jako dobri prijatelji i izvan reprezentacije, i volio bih da je cijela Bosna i Hercegovina upravo takva kakvu je mi predstavljamo prema vani – rekao je Arnautović.