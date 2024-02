Ukoliko Fjuri odustane od meča stoljeća, Hrgović mu je zamjena

Prvi čovjek u timu ukrajinskog boksera Oleksandra Usika, Sergej Lapin, kazao je da će ukoliko dođe do novog otkazivanja Tajsona Fjurija (Tyson Fury) u ring kao zamjena ući hrvatski bokser Filip Hrgović.

Usik i Fjuri bi 18. maja trebali imati "meč stoljeća" u Saudijskoj Arabiji, a na tom meču bi se trebao krunisati i apsolutnog vladara teške kategorije.

Podsjećamo, njihov meč je trebao biti održan 17. feburara, ali je datum okršaja pomaknut jer se Fjuri povukao zbog posjekotine iznad oka, koju je zaradio tokom treninga.

- Nadam se da će Usik dobiti priliku da se obračuna s Fjurijem 18. maja, no nastavi li Fjuri bježati, postoji klauzula u ugovoru prema kojoj će ga u borbi zamijeniti Filip Hrgović. Meč će se održati na najavljeni datum, bez obzira na Fjurija - rekao je Lapin, pa dodao:



- Zamislite se na trenutak, on je posjekotinu na glavi zadobio na treningu na kojem se boksa sa zaštitnom kacigom na glavi i s velikim rukavicama. Možete li zamisliti kako će izgledati njegova glava nakon Usikovih bombi? Odluči li se napokon ući u ring 18. maja, postat će to njegova najgora noćna mora. On se u životu nije borio s bokserom takvog kalibra.