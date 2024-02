Džošua objasnio zašto je preskočio Hrgovića: "Meč sa Enganuom me dovodi do titule"

Britanski bokser Entoni Džošua (Anthony Joshua) se 8. marta bori protiv Fransisa Enganua (Francis Ngannou) u saudijskom glavnom gradu.

Bivši prvak teške kategorije je objasnio zašto je odabrao kamerunsku UFC zvijezdu, a ne Filipa Hrgovića ili Žilei Žanga (Zhilei Zhang).

Džošua je u nizu od tri pobjede koje je ostvario prošle godine, a već i ptice na grani znaju da je Enganu odradio i više nego dobar meč protiv Tajsona Fjurija (Tyson Fury) u novembru.

Džošua je sada objasnio što je upravo njega izabrao ispred nekog od ostalih boksera.

- Želio sam se boriti za titulu i još uvijek je tako. To me još uvijek vodi prema prvenstvu. Enganu je bokser, meč s njim također me dovodi do titule. To je boks, "Zmije i ljestve" - pobijediš, ideš gore; gubiš, ideš dolje - kazao je Džošua.