Husić se obratio pred kvalifikacije za OI: Protivnici me se boje, iskoristit ću to!

Nedžad Husić je na prošlim Olimpijskim igrama ispisao historiju Bosne i Hercegovine, osvojivši peto mjesto u Tokiju.

Bh. takmičari Nedžad Husić i Džejla Makaš, obratili su se medijima pred put u Sofiju.

- Velika je čast predstavljati Bosnu i Hercegovinu na ovako jako bitnom takmičenju. Ja kao takmičar mogu reći da ću ja kao i moje kolege dati sve od sebe, jer mi idemo da nastupamo na takmičenju i da se kvalifikujemo na takmičenje koje je najbitnije ne samo nama tekvondoistima, već i svim sportistima. Ovim putem idemo da ostvarimo naš san. Naš cilj idemo da ispunimo sad u subotu i nadam se da ćemo svi uspjeti - rekla je Džejla Makaš, predstavnica BiH u Sofiji.

- Završen je zadnji dio priprema i nadam se da smo svi spremni za ovaj turnir. Imali smo par prilika da se kao ekipa svi sastanemo, međutim to je vrlo teško organizovati, jer su kolege iz drugih dijelova BiH. Drago mi je da sam u zadnji period uspio sanirati povrede, a nadam se da su i kolege. Nastupanje na G turnirima svake sedmice je puno iscrpljujuće, gdje vi nemate vremena da oporavite dijelove mišića i ligamenata. Na meni je najveći pritisak pred ovo takmičenje. . Sada sam drugi nositelj, ali to ne mora ništa značiti jer postoje mnogi dobri borci koji nisu dobro rangirani. Ja ću iskoristiti to što znam da me se protivnici boje.

Ja kao takmičar prošle Olimpijske kvalifikacije sam ušao nekako rasterećen, bio sam tada najmlađi i niko nije očekivao od mene nešto puno, pa sam ušao u te borbe sa nekom lakoćom. Sada postoji mnogo veći ulog, zato što Olimpijski komitet je uložio dosta novca, Ministarstvo kulture i sporta KS, Federalno ministarstvo, ovom prilikom im se svima zahvaljujem. Drugi borci me dobro znaju i imaju respekt prema meni zbog osvajanja mnogo turnira, tako da ću to pokušati iskoirstiti i pokušati predstaviti BiH u najboljem svjetlu - rekao je najbolji bh. tekvondoista Nedžad Husić.