Video / Pogledajte kako je Džošua brutalnim nokautom uspavao Enganua

U glavnoj borbi spektakla u Rijadu, britanski bokser Entoni Džošua (Anthony Joshua) nokautirao je Frensisa Enganua (Francis Ngannou) u drugoj rundi.



Nekadašnji dvostruki prvak pokazao je bivšem prvaku UFC-ove teške kategorije da još uvijek nije taj nivo kada je u pitanju boks, uprkos dobroj predstavi protiv Tajsona Fjurija (Tyson Fury) u oktobru.

Džošua je od početka meča pokazao da je on dominantan borac u ovom meču. Vanjski direkt je poslao kamerunskog borca na pod već u prvoj rundi. Popularni „Predator“ se oporavio i odradio rundu do kraja, ali to je očigledno ostavilo posljedice na njega.