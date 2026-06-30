Gjergja zadovoljan pripremama na Vlašiću

Selektor Dario Gjergja, koji je nakon sedmodnevnih priprema na Vlašiću, sa košarkašima Bosne i Hercegovine jučer stigao u Zenicu gdje nastavljaju pripreme za preostale dvije kvalifikacijske utakmice za Svjetsko prvenstvo 2027. godine u Kataru, ističe kako su odradili ono što su bili planirali tokom boravka u planinskom ambijentu.

Podvlači kako je, zbog ranije završene sezone za neke igrače, na pripremama imao malo heterogenu grupu, što nije bilo jednostavno za ukomponirati.

- Neki su momci završili kasnije sezonu, kao Kamenjaš, praktično niti 10 dana prije strata priprema. Uspjeli smo, nekako, iznivelirati, da napravimo mini-ciklus od sedam dana, koji će nam pomoći, nadam se, za ovaj „prozor“. Sada smo se spustili sa planine, sa Vlašića, gdje nam je stvarno bilo fenomenalno. Htio bih se zavhvaliti svim ljudima na njihovom gostoprimstvu - kazao je Gjergja, koji je istakao kako imaju tri dana za završne pripreme pred utakmicu 5. kola protiv Turske u Gradskoj areni „Husejin Smajlović“ u Zenici, koja se igra 2. jula (20 sati).

- Da pokušamo u najboljoj mogućoj atmosferi i najbolje mogućim uvjetima za rad, da napravimo posao - kazao je Gjergja .

„Zmajeve“, nakon utakmice u Zenici, 6. jula u Beogradu očekuje uzvratni meč u okviru zadnjeg, 6. kola prve grupne faze protiv Srbije, nakon čega će biti poznato i s koje će pozicije te s koliko bodova Turska, Srbija i BiH dočekati augustovski start kvalifikacija u okviru druge grupne faze.

Gjergja na raspolaganju za taj “prozor” nema Emira Sulejmanovića (povreda Ahilove tetive) i Jusufa Nurkića (pregovori oko novog NBA ugovora), koji nisu ni dobili pozive te povrijeđenih Džanana Muse i Adnana Arslanagića.

Na treninzima u Zenici selektor Gjergja ima igrače: Alena Pjanića, Edina Atića, Aleksandra Lazića, Kenana Kamenjaša, Darka Talića, Adina Vrabca, Asima Gutića, Amara Gegića, Amara Alibegovića, Luku Garzu, Reufa Livadića, Emana Šertovića, Aliju Islamovića i Stefana Simanića.

Tabela grupe C: Turska 4-0, Srbija i BiH 2-2, Švicarska 0-4.