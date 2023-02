Selektor Crnogoraca Radović: Protiv nas je bilo i suđenje

Košarkaška reprezentacije Crna Gora je u dramatičnoj završnici utakmice izgubila od domaćina Eurobasketa Njemačke, ali uz jako puno kontroverzi. Ponovno su sudije bile u prvom planu. Naime, 24 sekunde prije kraja meča one su dosudile nesportsku pogrešku Kendricku Perryju, Amerikancu koji igra za Crnu Goru. Rezultat je bio 80:77 za domaćina, a gostujući selektor Boško Radović umalo nije dobio slom živaca.

Otvorili smo utakmicu loše

- Oni su otišli na 24 razlike, a mi smo se uspjeli vratiti na nevjerojatan način. Imali smo protiv sebe odličnu Njemačku i punu dvoranu, a vratili smo se. Međutim, protiv nas je bilo i suđenje, ono što je na jednoj strani faul, na drugoj nije. I tako cijeli turnir gledamo katastrofalno suđenje. Dogodilo nam se to protiv Turske, sada opet. Protiv Gruzije su nas htjeli odvesti do poraza, ali nisu uspjeli. I naše prvo poluvrijeme je dosta utjecalo na konačni ishod.

Neobjašnjive stvari

Crnogorski igrač Vladimir Mihailović nadovezao se na trenera.

- Od početka turnira događaju se neobjašnjive stvari, trudim se cijelu karijeru da ne komentiram suđenje, ali ovaj je turnir po tom pitanju najgori do sada. Došli smo u priliku pobijediti Njemačku, na Dubljeviću je bio prekršaj na tri razlike koji nije bio sviran. I mene su gurali u leđa na onom polaganju. To su stvari koje se nama ne gledaju, njih su pak "častili" velikim brojem penala i to je direktno odlučilo utakmicu - istakao je Mihailović.

FIBA je na Eurobasketu već pisala saopćenja oko suđenja... Dio krivice zbog lošeg suđenja je prihvatila, a dio odbacila. Međutim, suđenje na ovakvo sjajnom turniru nikako ne bi smjelo biti tako loše.