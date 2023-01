Dončić dobio veliko priznanje od NBA lige

Luka Dončić, bek Dalas Maveriksa, i Kristaps Orzingis iz Vašington Vizardsa proglašeni su za najbolje igrače Zapadne, odnosno Istočne konferencije NBA lige.

Dončić je do naslova najboljeg u 11. sedmici ovogodišnjeg šampionata došao tako što je od 26. decembra do 1. januara na tri utakmice svoj tim vodio do sve tri pobjede, protiv Njujork Niksa (60 poena), San Antonio Sparsa (51 poen) i Hjuston Roketsa (35 poena), uz ukupno 39 skokova i 32 asistencije.

Dončić je također postao prvi košarkaš u historiji NBA lige koji je na pet vezanih utakmica prebacio brojke od 225 poena, 50 asistencija i 50 skokova.

Porzingis je sa druge strane za to vruheme odigrao utakmicu više, također sva četiri puta slavio, a redom je protiv Filadelfija Seventisiksersa ubacio 24 poena uz 10 skokova i jednu asistenciju, protiv Finiks Sansa je brojao do 22 (šest skokova), protiv Orlando Medžika do 30 (13 skokova), te protiv Milvoki Baksa do 22 (pet skokova).