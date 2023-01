Zvezda lagano do pobjede u Podgorici: Kampaco bio blizu tripl-dabla

Iako je meč Crvene zvezde i podgoričke Budućnosti važio za derbi kola ABA lige, na terenu to nije izgledalo tako. Izabranici Duška Ivanovića su došli do lagane pobjede u gostima rezultatom 76:56.

Osim veoma malog broja koševa Budućnosti, o njihovoj igri dovoljno govori i podatak o 18 izgubljenih lopti.

Od početka je meč protekao u znaku Luke Mitrovića i Fakunda Kampaca. Zvezda je brzo stigla do dvocifrene prednosti od 19:9, nakon 10 minuta vodila 19:12, a na poluvremenu 37:25.

U nastavku je Zvezda prvo stigla do 18 poena viška, da bi Budućnost uspjela da priđe na 53:46 nakon trojke Aleksandra Lazića, ali to je bilo sve. Sve je nakon toga bila u znaku Zvezde, koja je u jednom trenutku stigla i do maksimalnih 22 poena razlike.

Jedini dvocifren igrač u ekipi Vladimira Jovanovića bio je Erik Grin s 14 poena, dok su kod Zvezde najefikasniji bili Mitrović 21 poenom, Dobrić sa 18 i Kampaco sa 14, ali i 12 asistencija i nevjerovatnih osam ukradenih lopti.