Ismet Sejfić za "Avaz": Odsad će nas mnogo više respektirati

Bosnini planovi su u početku bili da se bori za opstanak, no vremenom se to promijenilo.

- U početku mi je bilo malo teško dok sam se uklopio u sistem. Momci i trener su u meni vidjeli veliku prednost, vjerovali su da preko mene mogu da napadaju i dobiju mnogo u ligi. Mislim da to maksimalno koristim, što se do sad pokazalo. Otkad sam stigao ostvarili smo šest pobjeda i dva poraza. Ispostavilo se da radimo u jako dobrom i pozitivnom smjeru, te ćemo tako nastaviti i dalje – istakao je Sejfić.

- To je moja najbolja utakmica u karijeri, što se tiče statistike, sa skokovima i poenima. Prije par godina je isto tako bila jedna “luda” utakmica, svake sezone bude, ali kao ove godine i protiv Slavije još nisam doživio u životu – rekao je Sejfić za “Dnevni avaz”.

Centar Bosne odigrao je partiju koja nije viđena na bh. parketima, a ni on sam ne pamti svoje bolje izdanje.

“Studentima” je to bila sedma pobjeda na jedanaest odigranih utakmica, a obilježio ju je Ismet Sejfić (29) s nestvarnim dabl-dabl učinkom od 37 poena i 26 skokova.

- Kada sam dolazio i pričao s ljudima, njima je bio primarni cilj borba za opstanak. Kako su se momci kasno okupili i krenuli s pripremama, mislim da je ovo vrhunski rezultat. Za to su zaslužni treneri i momci koji rade stvarno marljivo i daju sve od sebe svaki trening. Mislim da se to pokazuje i na utakmicama, što smo na polusezoni četvrti i što imamo sedam pobjeda. Trebamo nastaviti istim tempom, da vjerujemo u sebe, pogotovo sad kad ćemo biti jači za Buzu. On će isto biti veliko pojačanje i Bosna bi trebala ići samo naprijed – smatra Sejfić.

Sejfić vjeruje kako će se sada promijeniti i odnos drugih ekipa prema Bosni.

- Poštujemo svakoga, ali mislim da će i oni trebati poštovati nas. Mnogo će više da nas cijene i poštuju u nastavku sezone, zato što smo pokazali jedan veliki kvalitet. Tih sedam pobjeda nije slučajno. Od subote će mnogo više da nas respektuju nego na početku, kada su mislili da ćemo se boriti za opstanak – dodao je Sejfić.

Bosna nastavlja sezonu subotnjim gostovanjem Zrinjskom u Mostaru.

24.3

poena u prosjeku postiže Sejfić u dresu Bosne, uz 14.3 skokova.