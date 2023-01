Lebron Džejms ispisao historiju

Džejms je oborio i još jedan rekord u ovoj utakmici kada je postigao devet trojki i time postao najstariji košarkaš kojem je to pošlo za rukom.

Lebron bi već početkom sljedećeg mjeseca mogao preteći Karima Abdul-Džabara (Kareem Abdul-Jabbar) za kojim kasni 177 poena.



- Nisam mislio da mogu stići Karima, to mi nije padalo na pamet. Kako se bude približavao taj momenat, mislim da ću postajati svjesniji. Čitavog života sam pokušavao igrati na pravi način i to me dovelo tu gdje jesam - poručio je Džejms.

Sadašnjim prosjekom od 30.2 poena po utakmici bi trebao 2. februara na gostovanju u Indiani postati najbolji strijelac u historiji NBA lige.