Almir Bradić za "Avaz": Pričekat ćemo na veliku dvoranu

- Naravno. To je cilj i neki naš zenit, da ponovo napunimo veliku dvoranu. Malo će to sačekati, jer Skenderija postavlja ledenu plohu radi hokeja i klizanja. Vidio sam komentare ljudi na našem Facebook profilu da traže veliku dvoranu, ali izgleda da ćemo morati malo sačekati. Ne zbog nas, već zbog Skenderije i njihovog rasporeda. Ali, definitivno bi to trebali uraditi do plej-ofa. To se uklapa u plan i program Skenderije. Liga traje do 15. aprila, a mi ćemo probati da se prebacimo u veliku dvoranu i prije toga – otkrio je Bradić.

Bosnin krajnji cilj je povratak na stare staze, a prvi korak ka tome bio bi plasman u ABA 2 ligu.

Bez srljanja

- Opet se vraćam na ono kako smo krenuli. Mi smo više nego zadovoljni postignutim do sad. Definitivno ćemo svaku priliku koja nam se pruži zgrabiti i ići u tom pravcu. Naravno, nećemo srljati, praviti neke „duple korake“. Nadati se uspjehu ove sezone u smislu plasmana u ABA 2 ligu – zaključio je Bradić.

Respekt prema Kinđetu

Kako je istakao, Bosna ima u planu i organizaciju završnice Kupa Mirze Delibašića.

- Vidjet ćemo da li ćemo se uspjeti plasirati na fajnal-for, koji bi iz respekta prema Kinđetu i klubu vrlo rado organizovali u Skenderiji – poručio je Bradić.