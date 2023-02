Cijeli tim se žalio na njega: Denver se riješio problematičnog igrača

Meloun je napravio od ekipe to što su oni danas, a trenutno su druga najbolja ekipa lige, te to ne čudi zašto je on zaštićen. Jedino bi ga možda ozbiljan sukob sa Nikolom Jokićem mogao skloniti sa te pozicije.

Ova odluka nije iznenadila nikoga, s obzirom da je na to utjecaj imao i trener Majk Meloun (Mike Malone), a dosta se špekuliše u američkim medijima da je upravo on imao svoje prste u tome.

Svađa s trenerom

- To je bio samo razgovor igrača i trenera, žestina trenutka. Osjećam da može da razgovara sa mnom, ali da i ja mogu sa njim podijeliti svoje emocije. Čini mi se da mnogo igrača i trenera nemaju to. Mnogo trenera samo pusti igrače da se ispušu ako se slome ili nešto tako. Činjenica je da je trener došao do mene, to mnogo cijenim – kazao je 22-godišnji američki košarkaš.

Svima je jasno da to nije baš tako i da je Hajland samo naučio napamet riječi PR službe Denvera.

- To nije ništa lično, ja gledam na to na drugi način. Ako te ja treniram i računam na tebe, to je zato što te volim i što brinem za tebe. Da se ne brinem za tebe, ako ne misliš da to možeš da uradiš samo bih rekao kako nisi sposoban i da odustajemo od tebe – istakao je Meloun

Dao je američki stručnjak nekoliko šansi 22-godišnjaku, ali ništa nije urodilo plodom.