Dončić: Nedostajat će nam Fini Smit i Dinvidi, ali Kajri je Kajri

U velikom trejdu sa Bruklinom, Dalas je dobio veliko pojačanje. Kajri Irving je došoo u Teksas, već odigrao dvije utakmice i u obje vodio Maverikse do pobjede. Protiv LA Klipersa sa 24, a protiv Sakramento Kingsa sa 25 poena.



NBA šampion

Ipak, još nije igrao sa Lukom Dončićem. To bi moglo da se promijeni večeras kasno, odnosno rano ujutro (4 sata) kada Dalas ponovo gostuje Sakramentu. Prema posljednjim informacijama iz SAD, Dončić bi poslije problema sa povredom pete mogao da se vrati na parket.

- Nedostajat će nam Fini Smit i Dinvidi, ali Kajri je Kajri, čovječe. NBA šampion i vjerovatno najbolji dribler ikada. Strašan igrač, bit će zabavno igrati sa njim, rekao je Dončić.

Ostaje da se vidi kako će funkcionisati zajedno na parketu, jer obojica su navikli da imaju loptu u rukama.

- Nikada nisam igrao sa tipom kao što je Kajri, tako da nas čeka posao, ali vjerujem da će sve biti u redu. Možemo obojica igrati na lopti. Morat ću da učim, naravno. Izuzev prve sezone, nisam igrao bez lopte, ali sa igračem kao što je on će biti drugačije – rekao je Luka.

Veliki potez

Dobili su Mavsi paklen tandem, ali je Finiks napravio tekstonske poremećaje u ligi angažovanjem Kevina Duranta.

- Veliki potez. Vjerovatno su favoriti na Zapadu, zar ne? - pitao je Dončić i odbio da prokomentariše šanse Dalasa za osvajanje Zapadne konferencije:

- Nikada se ne bavim rangiranjem i tim stvarima. To je za druge ljude. Ja vjerujem u moj tim i to je to – zaključio je Slovenac.