Bojan Bogdanović potvrdio da više neće igrati za Hrvatsku

Poslije još jednog lošeg izdanja reprezentacije Hrvatske na Eurobasketu, nije ni bilo puno nade da će Bojan Bogdanović ponovo zaigrati u dresu reprezentacije, što je on i potvrdio u razgovoru za španski „Mundo Deportivo“.

- Moj stav je isti kao i prošlog ljeta i mislim da se neće promijeniti – kazao je Bogdanović.

Hrvatska godinama ne ostvaruje dobre rezultate na velikim takmičenjima, propustila je i Svjetsko prvenstvo, nije uspjela da zabilježi dobar rezultat na EuroBasketu, čak i sa nekoliko NBA igrača, pa je novinara interesovalo zašto se to desilo:

- Imali smo dosta problema sa povredama - počeo je Bogdanović, pa dodao:

- Tako je bilo praktično cijelog života, uvijek smo ostajali bez najboljih igrača zbog povreda. Pretpostavlja se da sa dobrim igračima treba napraviti neki rezultat, a zašto nismo, to je pitanje za milion dolara. Trebalo je da budemo bolji, ne znam šta da kažem, ali uvijek je bilo povreda.

Bogdanović je sinoć postao najbolji hrvatski strijelac u historiji NBA lige, prestigao je legendarnog Tonija Kukoča, a ove sezone ima najbolje brojke u dresu Detroit Pistonsa.

Bilo je veliko interesovanje za njega, a hrvatski navijači su željeli trejd u jedan od boljih NBA timova, sa kojima bi Bogdanović igrao u plej-ofu, ali se to nije desilo:

- Nisam znao za detalje, klubovi su pregovarali i to nije bilo u mojim rukama. Detroit je odlučio da me zadrži. Puno mi je značilo da vidim koliko me vole ovdje, pa ćemo vidjeti šta će biti sljedeće sezone. Ima prostora za plate, kojima mogu da dovedu dobre igrače. Nadamo se da ćemo sljedeće sezone biti mnogo bolji nego sada - odgovorio je Bogdanović na pitanje vezano za razmjenu.

Bogdanović je otkrio i da više nema namjeru da igra u Europi:

- Mislim da više neću igrati u Europi. Volio bih da postoje pravila u Europi, kao u NBA, ali baš me briga. Sviđa mi se ta debata, drugačiji je stil košarke, mentalitet u Evropi je drugačiji, u svakoj utakmici se igralo tvrdo. – zaključio je Bogdanović

Bojan Bogdanović je ove godine prosječno bilježi preko 21 poena po utakmici, dok je Detroit na omjeru od 15 pobjeda i 43 poraza.