Miralem Halilović za "Avaz": Moramo stisnuti gas do kraja

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine je u prilici kakvu nijedna ranija generacija naših košarkaša nije imala.

Dva kola do kraja kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo imamo kakvu – takvu šansu ostvariti plasman na ovo veliko takmičenje koje će se ove godine održati u Japanu, Indoneziji i Filipinima.

Jedinstvena šansa

“Zmajevi” će igrati protiv Crne Gore u tuzlanskom Mejdanu 23. februara, a tri dana kasnije gostovat će Mađarskoj u gradu Sombatelu.

- Dolazimo puni entuzijazma i elana da igramo za reprezentaciju i stvarno je jedinstvena šansa da se plasiramo na Svjetsko prvenstvo. Gledamo na te susrete kao na nešto posebno i neka takva je atmosfera kad god se čujem s trenerima i saigračima. Možemo napraviti historijski uspjeh za našu reprezentaciju i nešto što se dosad nije desilo za nas – rekao je kapiten našeg tima Miralem Halilović za “Dnevni avaz”.

Uoči meča se dosta pričalo o tome da Crnogorcima nedostaje čak pet važnih košarkaša.



Dostižno i moguće

- Svaki igrač je u ovom trenutku bitan, i nama i njima. Izostanci o kojima se pričalo bi sigurno oslabili njihovu ekipu, a ojačali naše šanse da probamo izboriti rezultat koji nam treba. Većinu tih igrača poznajem, ali ne mogu govoriti o njihovom sastavu jer ne znam ko dolazi. Mi se prvo moramo fokusirati na sebe i napraviti najbolje što znamo, da napravimo neko ludilo, dobru seriju, uz pomoć navijača i pritiska čudo, jer je to stvarno velika razlika. Ali po meni je to dostižno i moguće. Sa takvim stavom ulazimo u ovu utakmicu – priča Halilović referirajući se na činjenicu da naši trebaju nadoknaditi razliku iz Podgorice (poraz od 88:69) kako bi osigurali plasman na SP.

- To jeste velika razlika, ali košarka je takav sport da se i to može nadoknaditi ili mijenjati u nekoliko minuta. Ja mislim da moramo od početka stisnuti gas do kraja i dati sve u tu utakmicu jer nam stvarno može donijeti nešto što nikad nismo ostvarili. Vrijedi se za to “potući” – istakao je bh. kapiten.

Nastup u Mejdanu

Haliloviću dosta znači što će igrati pred svojom publikom u tuzlanskom Mejdanu.

- Doslovno sam tu, nekih 300 metara od Mejdana, odrastao i cijelo moje djetinjstvo je vezano što za stadion Tušanj, što za dvoranu Mejdan. Od ranih dana sam tu išao na utakmice sa svojim ocem, uvijek podržavao Slobodu i reprezentaciju, tako da mi je uvijek čast doći tu i biti igrač kojeg će možda neko drugo dijete vidjeti i upisati se u školu košarke kako sam se i ja upisao gledajući naše tadašnje asove. Tako da je posebna čast i emocija igrati tu, pogotovo i zbog toga što će moja kćerka mene prvi put gledati u Mejdanu – izjavio je Hallilović.