Dončić i Irving odigrali utakmicu kakva se rijetko viđa

Luka Dončić postigao je 42 koša, a Kajri Irving (Kyrie) dodao 40 za Dalas Maverikse koji su u noći na petak savladali Filadelfija 76erse 133:126. Dončić i Irving svojim su napadačkim učincima ispisali historiju Mavsa, ali i cijele NBA lige.

Postali su prvi igrači Dalasa koji su u istoj utakmici ubacili 40 ili više koševa i tek peti par koji je to napravio u posljednjih 30 godina u utakmicama NBA lige bez produžetka.

Serija 76ersa unijela dramu u susret

Nošena odličnom igrom Džoeal Emdiba (Joela Embiid), Filadelfija je od 89:110 s kraja treće četvrtine stigla do 106:110 na manje od devet minuta do kraja susreta. Dalas je reagirao vraćanjem Dončića u igru, a nakon što su on i Irving završili nekoliko napada prednost se vratila na +10 za Mavse. Utakmica je potom mirnije privedena kraju.

Uz 42 koša (trica 7/13, ukupno 13/22), Dončić je imao i 12 asistencija. Irving je imao još bolji šut. Za tri poena je gađao 6/8, a ukupno 15/22. Najbolji kod 76ersa bili su Embid s 35 poena i osam skokova, Džejms Harden (James Harden) s 27 koševa i 13 asistencija te Tajris Meksi (Tyrese Maxey) s 29 poena.

Niko kao Dončić

Dončiću je ovo bila šesta utakmica sezone u kojoj je imao 40 ili više koševa i 10 ili više asistencija. Nikola Jokić ima takve tri, Dejmian Lilard (Damian Lillard) dvije, a nakon njih niko u NBA ligi ove sezone više od jedne. Maveriksi su ubacili 25 trica iz 48 pokušaja. Izjednačili su time rekord franšize po broju ubačenih šuteva za tri poena. Postavili su ga 2021. u susretu s Nju Orlins Pelikansima.