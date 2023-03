Dža Morant: Nemam problem sa alkoholom, ali nisam u potpunosti dobro

Košarkaš Memfis Grizlisa Dža Morant (Ja) je rekao da će nakon incidenta koji je napravio biti mnogo odgovorniji kada je riječ o ponašanju van terena.

23-godišnji košarkaš je objavio snimak iz noćnog kluba na kojem drži pištolj, a nakon toga je dobio suspenziju od osam utakmica. Morant je 11 dana proveo na Floridi u savjetovalištu, a tamo je radio, kako je i sam najavio, na mentalnom zdravlju.

- Očigledno mi je bilo potrebno to vrijeme da napredujem, da mentalno uđem u neku bolju fazu. To je proces koji i dalje traje, za mene je to kontinuiran proces. Bio sam tamo dvije sedmice, ali to ne znači da sam u potpunosti dobro. To je nešto što za mene i dalje traje i iz čega još uvijek pokušavam izaći - rekao je Morant.