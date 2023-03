Ima 17 godina i zakucava bez odraza, već ga prate iz NBA

Rioux je već u vrtiću bio visok preko 150 centimetara. S 12 godina imao je 213 i njegove su snimke zaprepastile i NBA zvijezde poput Stefa Karija (Steph Curry). S 13 godina izrastao je do 218 cm i potpisao za Real Madrid.

Od prošle godine trenira za uglednoj IMG akademiji na Floridi i razvija se kako bi ostvario san i zaigrao u NBA ligi.

- Svakih tri do šest mjeseci vidiš kako sve radi brže, jače, balansiranije, pokretljiviji je. To je važno jer tako visokim igračima obično treba duže da se razviju, a on se razvija u ispravnom tempu za supervisokog igrača, rekao je Džoj Mekiterik (Joey McKitterick), koji je s Olivijeom radio od njegove 13. godine.

Riu je već s 15 godina i 226 cm ušao u Guinnessovu knjigu rekorda kao najviši tinejdžer na svijetu, a u iduće dvije godine izrastao je još tri centimetra.