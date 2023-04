Utrka pri kraju u NBA: Ko su glavni kandidati za laskave nagrade?

Kategorije su iste kao i inače, a one su: Nagrada za najkorisnijeg igrača lige (MVP), Nagrada za igrača koji je najviše napredovao (MIP), Nagrada za defanzivca godine (DPOY), Nagrada za rukija godine (ROTY), Nagrada za šestog igrača godine (6MOY), Nagrada za trenera godine (COTY).

Njegova karijera se nikako nije kretala u dobrom pravcu u prethodnim ekipama i dolaskom u Jutu se mislilo da će se utopiti u sivilo. Ipak, ovo što je on uradio ove sezone, ni njegovi najzaluđeniji fanovi nisu mogli zamisliti.

2017. godine na Evropskom prvenstvu sam bio siguran da gledam novu superzvijezdu u nastajanju. Riječ je bila o Lauriju Markanenu (Markkannen). To se nije baš ispunilo na način koji je iko očekivao.

16 godina suše u Sjevernoj Kaliforniji je napokon došlo na kraj, i to na kakav način. Historijski dobar napad, jedna od najboljih klupa u ligi i dvojica igrača koji su pozvani na Ol-star utakmicu.

Još jedna nagrada u kojoj bi, manje-više, sve trebalo biti jasno. Trener Sakramento Kingsa Majk Braun (Mike Brown) je uspio što nije mnogim njegovim prethodnicima u prethodnih 16 godina, a to je da "Kraljeve" dovede u plej of.

On je ove sezone na prosjecima od 14.6 poena i 3.4 asistencije, te je sad doista jasno zašto je trka izjednačena između dva košarkaša.

On u prosjeku bilježi 14.9 poena i 3.7 asistencija za nešto više od 26 minuta u prosjeku na terenu.

Ipak, 35-godišnji centar je imao nevjerovatnih partija ove sezone i nepošteno bi bilo sve to pripisati ranije pomenutom dvojcu. Lopez je igrač zbog kojeg je i moguć ovaj način odbrane u Milvokiju.

Bruk Lopez se može posmatrati kao sidro najbolje odbrane NBA lige. Ruku na srce, to je mnogo jednostavnije postići kada su uz vas Džru Holidej (Jrue Holiday) i Janis Adetokumbo (Giannis Antetokounmpo), dva od najboljih defanzivaca u ligi.

Nagrada za defanzivca godine, inače u NBA ligi, predstavlja nešto kao ponos tima. Posebna čast je biti izabran kao najbolji defanzivac, pogotovo kada je borba između bekova. Nažalost, ove sezone to nije slučaj, ali nismo ostali uskraćeni za dobru borbu.

Nagrada za najkorisnijeg igrača lige (MVP)

Nagrada za najkorisnijeg igrača sezone nikada nije bila bliža. Tri košarkaša sa legitimnim šansama i sada sve ovisi od utiska koji su ostavili na one koji imaju pravo glasa, a to su članovi raznih američkih medija.

Nikola Jokić, Džoel Embid (Joel Embiid) i Janis Adetokumbo (Giannis Antetokounmpo), svi igraju odlične sezone.

Jokić predvodi svoje Nagetse, koji će u plej of NBA lige, ući kao prva ekipa Zapadne konferencije. Za potpuni uspjeh ove sezone, vjeruje se da bi on radije podigao šampionski pehar na kraju sezone, ali to ne znači da je igrao slabije ove sezone, nego prethodne dvije, u kojima je također bio izabran za MVP-a lige. U prosjeku je bilježio skoro tripl-dabl, od 25 poena, 12 skokova i 9.8 asistencija.

Adetokumbo je slično uradio u Istočnoj konferenciji. Njemu u korist ide što su Milvoki Baksi najbolja ekipa regularne sezone i to su osigurali. Grk je, također, dvostruki MVP lige, a i šampion iz 2021. godine. On ove godine u prosjeku bilježi 31 poen i 12 skokova, kojima je pridodao skoro 6 asistencija po utakmici.

Embid, 29-godišnji centar Filadelfije Seventisiksersa, će sezonu završiti kao najbolji strijelac lige, u potpunosti iskoristivši dolazak Džejmsa Hardena (James Harden), s kojim je napravio odličnu konekciju. Francuski centar, rođen u Kamerunu, ove sezone bilježi nevjerovatna 33 poena u prosjeku, zajedno sa 10 skokova i 4 asistencije.

Za ovu nagradu predikcije ne postoje, jednostavno su previše blizu sva tri igrača, da bi neko ozbiljno tvrdio da je jedan od njih čisti favorit i da ostala dvojica nemaju šta tražiti tu.

Nagrade će se dijeliti za vrijeme trajanja plej ofa NBA lige.