Jokić i dalje lider u MVP trci: Kritike ga ne dotiču

Nikola Jokić, centar Denver Nagetsa, ove sezone u NBA bilježi 24,7 poena uz 11,5 skokova i 10,5 asistencija po utakmici ove sezone.

Uz to je i njegova ekipa Zapadne konferencije.

Jokić je u ovoj sezoni ostvario 21 tripl-dabl, od čega je na sedam utakmica upisao najmanje 30 poena i 15 skokova, što su uspjeli samo još Oskar Robertson (Oscar) i Vilt Čembrlejn (Wilt Chamberlain).

Tokom ove Ol-star sedmice srbijanski centar se našao na meti pojedinaca u Americi koji smatraju da on nije zaslužio status najkorisnijeg igrača lige (MVP), neki smatraju da ga to uopće i ne interesuje... a statistika kaže da on i dalje vodi u trci za tu nagradu.