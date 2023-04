Luka Dončić: Nešto se mora promijeniti

Popularni košarkaš Luka Dončić ove sezone neće igrati u NBA doigravanju.

Njegovi Dallas Mavericksi su odlučili odustati od borbe dvije utakmice prije kraja sezone.

Izgubili utakmicu

Protiv Chicago Bullsa odmarali su sve najbolje igrače osim Luke Dončića, kojeg su povukli nakon 12 i po minuta na parketu. Izgubili su 115:112 i ostali bez play-ina. Da bi nastavili sezonu i nakon regularne 82 utakmice, Mavsi su trebali dobiti Bullse, a onda i San Antonio Spurse te dočekati domaći poraz od Oklahoma Cityja od Memphisa.

Iako se odluka da samo dvije utakmice prije kraja odbace sezonu u kojoj su renovirali roster i doveli Kirieja Irvinga (Kyrieja) koji nakon sezone može otići bez odštete, Mavsi su imali vrlo dobar razlog za to. Tim su porazom osigurali zadržavanje svog izbora na predstojećem draftu.

- Dogovorili smo se, ali nije mi se svidjelo - rekao je Dončić nakon utakmice, ali i demantirao da je zatražio odlazak iz kluba.

Očekuje promjene

- To nisam rekao, to sam pročitao. Neko je rekao da želim otići, a to nisam ja. Sretan sam ovdje i nema razloga za brigu. Nešto se mora promijeniti, sigurno. Prošle godine smo otišli u finale Zapadne konferencije, bio sam oduševljen atmosferom u momčadi - izjavio je slovenski košarkaš, ali i dodao da očekuje promjene.

Dončić je ove sezone prosječno postizao 32.4 poena po utakmici uz 8.6 skokova i 8 asistencija. To mu je peta sezona u NBA ligi i statistički najbolja. Prošle sezone je najdalje dogurao u doigravanju, prošao je Utah Jazz i Phoenix Sunse pa ispao od kasnijeg prvaka Golden Statea.