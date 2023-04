Dončić opovrgnuo navode: Neću tražiti trejd, volio bih da Irving ostane

Dalas Maveriksi, koji su prošle sezone došli čak do finala Zapadne konferencije gdje su pali protiv šampiona Golden Stejt Voriorsa u 6 utakmica, ove sezone su ostali čak i bez šanse da se bore za plej of.

Grozna sezona

Bili su jedanaesti na tabeli Zapada sa omjerom od 38 pobjeda i 44 poraza, što je odmah prouzrokovalo špekulacije o budućnosti Luke Dončića, tj. o tome da će slovenski košarkaš zatražiti trejd iz ekipe.

- Vidio sam tekst. Ne znam ko, neko je rekao da ću zatražiti trejd... Čudno je to, znate, jer ja nisam znao da je to istina. Ja to nisam rekao – izjavo je Dončić i dodao.

- Sretan sam ovdje, nema nikakav razlog za brigu.

Dončić sretan s Irvingom

Početkom februra Dalas je u trejdu doveo jednog od najboljih bekova NBA lige – Kajrija Irvinga (Kyrie).

Očekivalo se da će on dodatno podići Mavse, pošto su u trenutku njegovog dolaska bili 5. na tabeli, ali se to nije dogodilo.

Od Irvingovog dolaska, Mavsi su imali skor od 8 pobjeda i 17 poraza, a Kajri nije razgovarao s medijima na kraju sezone. Ipak, Dončić vjeruje u zajedničku budućnost.

- Mislim da se sjajno uklapamo. Naravno da će ljudi reći „Pogledajte rezultate koje ste postigli“. Ali kao što sam već rekao – za hemiju i međuljudske odnose potrebno je vremena. Želio bih da on ostane ovdje dugo.