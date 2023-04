Borba za Final Four: Džanan Musa i njegov Real igraju sa Partizanom

Real je završio ligaški dio sezone na trećem mjestu, a Partizan na šestom i oni će igrati u četvrtfinalnoj rundi u borbi za odlazak na Final Four.

Ekipa koja prva dođe do tri pobjede će proći na Final Four koji će biti održan u Kaunasu od 19. do 21. maja.

Prve dvije utakmice se igraju u Madridu 25. i 27. aprila, a treća 2. maja u Beogradu. Eventualna četvrta bi se trebala igrati 4. maja u Beogradu, a peta, ukoliko bude potrebe za njom, je na programu 9. maja.

Prednost domaćeg terena je bila presudna u obje utakmice ove sezone u ligaškom dijelu – Real je slavio u Madridu 105:97, a Partzian u Beogradu rezultatom 104:90.

U ostalim četvrtfinalnim duelima će se sudariti Olimpijakos i Fenerbahče, Barcelona i Žalgiris, te Monako i Makabi Tel Aviv.