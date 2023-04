Lejkersi spustili na zemlju Memfis za polufinale Zapada

Memfis je izgubio od Los Anđeles Lejkersa u šestoj utakmici plej-of serije sa 125:85, dok su košarkaši LA Lejkersa sa ukupnih 4:2 otišli u polufinale Zapadne konferencije NBA Lige.

Bili su Lebron Džejms (James), Entoni Dejvis (Antony Davis) i Dianđelo Rasel (Diangelo) i ekipa brutalni prema drugoplasiranom timu regularnog dijela sezone. Sa 40 poena razlike su ih demolirali i spustili na zemlju i sada čekaju pobjednika meča Sakramento - Golden Stejt, gdje će se igrati sedmi meč u Sakramentu, nakon što su Kingsi u šestoj utakmici šokirali šampione i slavili sa 118:99 u San Francisku.

Nevjerovatnu partiju odigrali su Lejkersi, gdje je posebno briljirao Dianđelo Rasel, koji je odigrao možda i najbolju partiju sezone sa 31 poenom.

Pet blokada

Silu su demonstrirali i Lebron Džejms i Entoni Dejvis. Lebron je postigao 22 poena uz pet skokova i šest asistencija, dok je Entoni Dejvis ubacio 16 poena uz 14 skokova, ali je imao pravu malu "defanzivnu kliniku" i podijelio je pet blokada, od kojih su neke bile brutalne. Na drugoj strani, imao je i žestoko zakucavanje preko Džerena Džeksona Džuniora, koji je proglašen za najboljeg defanzivca sezone.

Lejkersi su to zakucavanje opisali kao uništavanje najboljeg odbrambenog igrača u NBA ligi.

Lejkersi su već poslije prve četvrtine došli do dvocifrene prednosti, koju su samo uvećavali u nastavku meča. Do poluvremena je ona došla i do 20, u trećoj četvrtini premašila 30, da bi u u posljednjoj deonici tim iz Los Anđelesa nastavio da gazi rivala, pa je na kraju sve zaokružio sa okruglih 40 razlike.

Dejvis i Džejms su uspjeli čak i da dobiju odmor i da odigraju manje minuta kada je već sve bilo riješeno u posljednjoj dionici.

Kod Memisa su podbacili najbolji igrači, prije svih Dža Morant, koji je ubacio 10 poena uz pet skokova i šest asistencija. Santi Aldama je bio najefikasniji sa 16 poena, a Dezmond Bejn je dodao 15.

Rasplet posljednje utakmice

Lejkersi sada imaju nekoliko dana više za odmor i čekaju rasplet posljednje utakmice u seriji između Sakramenta i Golden Stejta (State), gdje će Kingsi na svom terenu pokušati da eliminišu aktuelne šampione.

Kingse su do velike pobjede vodili Malik Monk sa 28 poena 7 skokova i 4 asistencije, dok je Dieron Foks dao 26 poena uz 11 asistencija i šest skokova.

Golden Stejtu nije pomoglo ni 29 poena Stefa Karija, kao ni 22 poena Kleja Tompsona.