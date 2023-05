Vilijams i Durant reagovali nakon incidenta s Jokićem: Moramo uraditi nešto s ovakvim situacijama

Nikola Jokić je kazao da je samo htio vidjeti šta crtaju na tabli, kao i šta će igrati i da bi im to pomoglo u nastavku. Na konferenciji za medije je nastao muk, nakon čega je Jokić kazao da je to sve što je htio uraditi , pa su svi počeli da se smiju.

- Liga mora vidjeti šta će uraditi sa ovim situacijama. Ima previše gluposti u NBA kada je to u pitanju. Svi to rade. Trebalo bi da bude kao pisano pravilo da ne bi trebali doći do nečijeg okupljanja, ali svi u ligi to rade. Nekako je glupo – kazao je Monti Vilijams.

- To nije bilo ništa. Ništa ozbiljno. Bili su uzbuđeni, vodili, a mi pokušavali da nacrtamo neke stvar i znate kako to ide. Nije bilo ništa – kazao je Durant.