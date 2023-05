Grbović: Vučić je zaslužan za 70 posto uspjeha Partizana, fanatično voli sport

Država stoji iza kluba

Grbović navodi da ikao ga publika Partizana uglavnom ne voli, Vučić je jako puno dao klubu.

- Nemojte misliti da ga publika obožava, pa svakakve parole se u Areni mogu vidjeti i čuti, protiv njega i nekih drugih ljudi iz politike. Međutim, ono što je ključno, kad se bavimo sportom, onda se politika zaboravlja. Vučić je, stojim iza toga, strašno puno pomogao košarkaškom klubu Partizan. Država je stala iza njega i to se osjeća i danas. U samo četiri godine, 2018. i 2022. Beograd je organizirao Final Four Eurolige, a to nije mala stvar. Očito je netko iz vrha Eurolige shvatio da mi ovdje radimo ozbiljan posao. Nudili smo se i za vrijeme pandemije da u bubbleu organiziramo završni turnir, kad se malo ko želio baviti s tim. Država je stala iza toga, a radilo se o projektu koji nimalo nije bio jeftin. U jednom danu su sve potrebne garancije dali predsjednik i vlada Srbije. Svaka država leži na tri stupa - na nauci, odnosno tehnologiji, umjetnosti i sportu. Ne postoji četvrti stup. I nemojte misliti da Vučić pomaže samo nogomet i košarku, Zvezdu i Partizan. Vidi li da je u pitanju nešto ozbiljno i dugoročno kvalitetno, pomoći će. Zvezda je igrala Euroligu više od deset godina, također uz veliku pomoć države. Problem Partizana je bio taj što je bio devastiran klub proteklih desetak godina, sve do dolaska Mijailovića. Porezni dug je ostao i nije mali – upozorava Grbović.