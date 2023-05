Jokić i Mari igrali kao u transu: Nestvaran preokret Denvera protiv Lejkersa

Bili su na ivici ponora, sve je ličilo da će Los Anđeles Lejkersi uzeti brejk, ali su košarkaši Denvera dva puta uspjeli da stignu -11 i dođu do trijumfa u drugoj utakmici finalne serije Zapadne Konferencije - 108:103

Još jedan tripl-dabl Jokića

Svakako najviše zahvaljujući Nikoli Jokiću, koji je ostvario još jedan historijski tripl dabl sa 23 poena, 17 skokova i 12 asistencija, ali i Džamalu Mariju koji je pogađao trojke u posljednjoj dionici i tako kreirao taj nevjerovatni preokret.

Da, Nagetsi su od -11 sredinom treće četvrtine stigli do +12 na pet minuta do kraja. Potom je Mari ubacio još jednu pri rezultatu 99:94, ali i sedam slobodnih bacanja u posljednjoj minuti. Bio je to njegov 37. poen na meču, uz 10 skokova.

Mučio se Mari pune tri četvrtine, da bi u toj posljednjoj sasuo čak 23 poena Lejkersima i tako sjajno odmijenio Jokića koji uopšte nije pogađao u toj četvrtoj četvrtini.