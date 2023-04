Jokić promašio za pobjedu Denvera, Minesota preživjela poslije produžetka

Iako su imali +9 u trećoj četvrtini, zatim i dva slobodna bacanja na 12 sekundi do kraja, pri rezultatu 96:95 za rivala, košarkaši Denvera nisu uspjeli da pobijede Minesotu u četvrtom meču četvrtfinala Zapadne Konferencije NBA lige - 114:108!

Da jesu, bila bi to historijska "metla" Nagetsa koji nikada u historiji franšize nisu slavili sa 4:0 u plej-ofu. Bili su jako blizu, nošeni sjajnim Nikolom Jokićem, mada je na kraju bio tragičar Nagetsa - jer je upravo on promašio jedno bacanje. Drugo je ubacio, odveo meč u produžetak, ali se domaćin tamo bolje snašao i zakazao je barem još jedan duel u ovoj seriji zahvaljujući trojci Entonija Edvardsa na 11 sekundi do kraja za +4 (112:108).

Jokić je meč završio sa 43 poena, 11 skokova i šest asistencija, što mu je ubjedljivo najbolja košgeterska partija u ovoj seriji u kojoj Denver vodi sa 3:1. Podsjetimo, as Nagetsa je svoju najbolju partiju, kada su u pitanju poeni, pružio u drugom meču u kom je ubacio 27.