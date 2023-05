Akcija za pobjedu Reala: Zašto je Ljulj rješavao posljednji napad, a ne Rodrigez?

Real Madrid našeg Džanana Muse pobijedio je Olimpijakos (79:78) i postao prvak Evrope.

"Kraljevi" su do 11. titule Eurolige stigli sjajnim pogotkom Serhija Ljulja (Sergio Llull) na tri sekunde do kraja meča. Zanimljivo, Ljulju je to bio jedini koš na ovoj utakmici.

Mnogima je nakon meča "zapalo za oko" zbog čega je Ljulj rješavao posljednji napad, a ne Serhio Rodrigez (Sergio Rodriguez) koji je, kao i protiv Barcelone, blistao u završnici i donosio jako bitne poene.