Poznat je po pročetničkim stavovima, a sada je odgovorio bivšem treneru Želje: Srbi i Hrvati nikad neće biti braća

Kontroverzni bivši srbijanski košarkaš Darko Miličić govorio je o pitanju odnosa Srbije i Hrvatske, te reagovao na izjavu Tomislava Ivkovića koji je istakao da je vladalo veliko zajedništvo između dva naroda za vrijeme bivše Jugoslavije.

Ivković, koji je bio trener Željezničara, svojevremeno je branio za Crvenu zvezdu, a rekao je kako nikad nije imao problema u Beogradu zbog nacionalnosti, te da su ga zvali "Brat Hrvat".

- Znaš kako, iskreno ću vam reći, rekao sam što sam rekao i stojim uz sve to, ali ja ne idem toliko daleko. Znamo što se sve događalo. Bio sam mali i upućen sam, mogu sarađivati i mogu sjediti, biti kulturan i fin, ali da se nazivamo braćom, to nije realno. To je laž - rekao je Miličić.

Kaže da bi lagao da zove Hrvata bratom.

- Politika treba ostati po strani i sport mora pobijediti jer se na sportskom terenu događaju ružne stvari, ali ima lijepih i pozitivnih. Sport miri i ujedinjuje jer je pozitivan u svakom smislu, to je fascinantno.

Nažalost, ima negativnih primjera, ali ima i pozitivnih. Uvijek sam pristalica, kad neko dođe iz tih kombinacija poput Hrvatske, najlakše je 50 hiljada nas na njih deset-dvadeset. Po meni treba balansirati. I trebali bi se osjećati neugodno na utakmici - poručio je Miličić.