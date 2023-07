A mislili ste da je kraj: Porno zvijezda na TikToku optužila NBA košarkaša za nasilje

View this post on Instagram

Naime, ona je u video snimku objavljenom na TikToku ponovo krenula u atak na NBA zvijezdu.

U pomenutom videu ga je optužila za nasilje.

- On je lažov, ljudi. Sve što kaže, on slaže. On nije ko se predstavlja da jeste. Čuvala sam svoje lice, jer nisam željela svijetu reći šta mi je radio tokom naše veze. On tuče žene i NBA treba to da zna - kazala je Mils u pomenutom snimku.



I dok je nasilje samo po sebi ozbiljna stvar, postoji nešto što je doista upitno u svemu.

Naime, ona je prošlog mjeseca prijetila Vilijamsonu da će ga uništiti u više navrata, a u nastavku snimka govori kako joj je Vilijamson obećao 62.000 dolara, ali za koje tvrdi da još uvijek nije vidjela.