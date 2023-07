Pešić: U Zvezdi ne mogu igrati musliman ili Hrvat, tako u reprezentaciji ne može igrati stranac

Nakon što su zvijezde reprezentacije Nikola Jokić i Vasilije Micić otkazali nastup za reprezentaciju Srbije, u javnosti se pojavilo pitanje da li se treba pozvati stranac u reprezentaciju.

Razlog njihovog odsustva je umor nakon dugih sezona, što se nije svidjelo brojnim u Srbiji.

Odgovor selektora Srbije Svetislava Pešića dodatno je uzburkala javnost.

- Posljednjih dana zovu me prijatelji i pitaju hoću li uzeti stranca. To je kao kao što u Zvezdi ne mogu igrati muslimani ili Hrvati, a ovdje stranci. Za sada nećemo zvati strance, vjerovatno dok sam ja trener reprezentacije neće biti stranaca. Nikad ne reci nikad, ne zato što sam ja protiv stranaca, baš naprotiv, ali jednog dana će se to dogoditi. Košarka je globalni sport, a mi živimo u globalnom svijetu - rekao je Pešić