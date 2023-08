BiH će u utorak dobiti rivale u kvalifikacijama za Eurobasket, FIBA odredila termine utakmica

Reprezentacije će biti raspoređene u osam grupa po četiri, a plasman na Eurobasket izborit će 24 selekcije, po tri najbolje iz svake grupe.

Inače, za ove kvalifikacije su rezervisana tri termina. Prvi termin je od 19. do 27. februara 2024. godine, drugi od 18. do 26. novembra, a treći od 17. do 25. februara 2025. godine.