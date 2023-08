Nurkić nakon Izraela: Znamo kako smo došli, ali evo nas - u finalu

- Mislim da smo napravili svoje. Znamo kako smo došli, bez pripremnih utakmica i evo nas, u finalu. Došli smo da osvojimo turnir. Imali smo Izrael, vidjeli ste kako je sve prošlo. Dali smo sve od sebe i to je to. Zaslužena pobjeda. Imamo Poljake i jedva čekamo, to je revanš za onaj poraz.

Mislim da smo spremni i da bi i večeras igrali da je to moguće. Jedva čekamo igrati - rekao je Nurkić.

Inače, Nurkić je večeras ubacio 20 poena, a imao je i 14 skokova.