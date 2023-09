Kukoč nakon 36 godina na vrhu skakaonice na Igmanu, prisjetio se i uspomena

Nama je to tada bilo normalno, pripremali smo se po mjesec i pol dana, tri treninga na dan.

- Prvobitna ideja bila je da trčimo do vrha, ali su na pola odustali jer bi ostali bez pola ekipe.

Poslije 36 godina, Kukoč se danas popeo na vrh skijaške skakaonice na Igmanu. Posjetu Sarajevu je iskoristio za posjetu Igmanu u društvu Sabahudina Topalbećirevića, koji je o njemu režirao film "The Magical Seven".

Od 6:30 do osam trčanje, poslije od 11 do 12:30 utezi i navečer od 18 do 19:30 košarkaški trening. Kasnije, kad bismo se vratili s planine u civilizaciju, samo smo igrali košarku - rekao je Kukoč za "24sata.hr".

Film "The Magical Seven" bit će glavni događaj na 12. međunarodnom sportskom simpoziju "Simposar".

Program prvog dana "Simposara" započinje u 19 sati svečanom dodjelom nagrada za životno djelo. Samo 45 minuta kasnije, publika će imati priliku premijerno pogledati film "The Magical Seven" i upoznati se s nekim manje poznatim detaljima iz Kukočeve karijere.