Čudna izjava novog igrača Partizana: Jokić dominira zato što je spor

Novi igrač Partizana P. J. Dozir, koji je u Denveru igrao zajedno sa Nikolom Jokićem, govorio je u podcastu DNVR Sports o iskustvima u Beogradu, ali i to da sada shvata zašto je Jokić MVP NBA lige. Dozir je u Evropu došao ovog ljeta nakon šest godina u NBA ligi, u kojoj je gotovo tri proveo u Denveru, ali je trejdan u februaru 2022. pa nije učestvovao u njihovom ovogodišnjem šampionskom pohodu. Za Denver je odigrao 97 od svoje 121 NBA utakmice, a u karijeri je imao prosjek od 5.7 poena.

- Ostao sam u kontaktu s Nikolom i Džamalom Marejem, ali ostavio sam ih na miru dok nije sve prošlo. Mislim da ne razumiju koliko sam bio sretan kad su osvojili naslov. Znam koliko im je to značilo, njih dvojica su bili tu od samog početka - rekao je 26-godišnjak u podcastu posvećenom sportu u Denveru.

Jokić je posljednje tri godine jedan od najboljih, ako ne i najbolji košarkaš na svijetu, a Dozir je otkrio njegovu tajnu, odnosno objasnio da je njegova najveća prednost ono što su mu na početku karijere zamjerali kao najveću manu.

- Dominira zato što je spor. Mislim da time „vara“ protivnike. Vidi sve tri ili četiri koraka unaprijed. Zna gdje će biti suigrači i u odbrani i u napadu. Uz njega sam i ja napredovao jer ima takvu košarkašku inteligenciju. Uz njega sam vidio kako on gleda igru na potpuno drukčiji način - rekao je Dozir pa objasnio da je nakon kratkog perioda u Beogradu bolje shvatio njegov uspjeh:

- Sad u Evropi vidim odakle je sve to došlo. Evropljani znaju puno o igri, na sve gledaju fundamentalno, a imaju i atleticizam. Vidio sam kako on vidi igru, a kad sam došao tu, vidim odakle je sve to počelo i sve nekako ima smisla.