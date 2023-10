Nurkića na predstavljanju pitali za razliku između BiH i Amerike: "To do danas ne razumijem"

- Zašto svi imaju toliko oružja? To do danas ne razumijem. Djeca bi trebala biti sigurna u školama. Lično mislim da čak i kad se lažno oružje pojavljuje na društvenim mrežama, kod djece u školi, to je loše.



Ne možeš kontrolirati sve na društvenim mrežama, ali ako ćemo djeci osiguravati bolju budućnost, ona mora biti bez oružja.